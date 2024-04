Küsnacht - BB Biotech blickt auf ein erfreuliches erstes Quartal 2024 zurück. Die Beteiligungsgesellschaft erwirtschaftete in den ersten drei Monaten einen Gewinn, nachdem sie in der Vorjahresperiode noch rote Zahlen geschrieben hatte. Das Unternehmen beziffert den Gewinn in einer Mitteilung vom Freitag auf 260 Millionen Franken, nach einem Verlust von 254 Millionen im ersten Quartal 2023. Gesamtrendite der BB Biotech-Aktie gestiegenDie Gesamtrendite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...