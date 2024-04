(shareribs.com) London 26.04.2024 - Anglo American hat das Übernahmeangebot des größeren Rivalen BHP abgelehnt. Es sei nicht attraktiv. Am späten Mittwochabend war bekannt geworden, dass BHP an einer Übernahme von Anglo American interessiert ist. Ein Angebot mit einem finanziellen Volumen von 38,8 Milliarden US-Dollar wurde vorgelegt. Schnell wurde klar, dass BHP vor allem an der Kupferproduktion ...

