(shareribs.com) New York 26.04.2024 - Die Quartalszahlen von Tesla sind schwach ausgefallen, was zwar erwartet wurde, aber die weitere Entwicklung des Unternehmens in Frage stellt. CATL hat auf der Auto China in Peking eine neue Batterie mit hoher Reichweite vorgestellt. Im Vorfeld der Veröffentlichung der Quartalszahlen von Tesla stand die Aktie wochenlang unter Druck. Nach den Zahlen ging es zunächst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...