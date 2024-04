Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Freitag im frühen Handel fester. Nach den beiden verlustreichen Vortagen sei eine Gegenreaktion zu erwarten gewesen, heisst es am Markt. Dazu dürften laut Händlern auch die am Vorabend nachbörslich in den USA veröffentlichten Quartalsberichte der US-Technologiegiganten Alphabet und Microsoft beitragen. Damit dürfte die Enttäuschung über die enttäuschenden Zahlen von Meta, Caterpillar und IBM vorerst ...

