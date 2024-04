Die Aktie von Super Micro Computer verzeichnet aktuell einen Kurs von 750,2 €, was einer Veränderung von 2,71% in den letzten sieben Tagen entspricht. Trotz eines jüngsten Rückgangs von -3% am Donnerstag, zeigt sich die Aktie im Großen und Ganzen stabil und befindet sich weiterhin in einem Aufwärtstrend. Aktuelle Ereignisse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...