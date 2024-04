Der Halbleiterkonzern Intel hat am Donnerstag nach Börsenschluss seine Zahlen vorgelegt und dabei gründlich enttäuscht. Die Aktie brach ein. Den deutschen Halbleitersektor belastet das am Freitagmorgen aber nicht. Vor allem die Aixtron-Aktie kann deutlich zulegen. In den Fokus rücken neue Analystenstimmen. Warburg Research senkte das Kursziel von 34,50 Euro auf 31,00 Euro, behielt aber seine "Buy"-Empfehlung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...