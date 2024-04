TOTALENERGIES

Der französische Ölkonzern hat im ersten Quartal mehr verdient als erwartet: Der Nettogewinn stieg in den ersten drei Monaten auf 5,72 Mrd. $. Im Vorjahr hatten hier 5,56 Mrd. $ zu Buche geschlagen. Auf bereinigter Basis sank er jedoch um 22 % auf 5,1 Mrd. $. Analysten hatten mit einem Nettogewinn von 4,88 Mrd. $ gerechnet - und wurden somit freudig überrascht. Nun kündigte TOTAL ENERGIES überdies an, in diesem Quartal Aktien im Volumen von 2 Mrd. $ zurückzukaufen. Die Aktie schwebt heute auf Grün!



