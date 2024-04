© Foto: picture alliance / Xinhua News Agency | Shaun Jusa



Zu der größten Übernahme im Bergbausektor aller Zeiten kommt es vorerst nicht: Anglo American hat das Kaufangebot des Konkurrenzen BHP abgelehnt. Es sei viel zu niedrig.Anglo American hat ein Übernahmeangebot des Bergbauriesen BHP Group im Wert von 36 Milliarden Euro zurückgewiesen, da es das Unternehmen "deutlich unterbewerte", so die Führung des Unternehmens am Freitag. Die Offerte, die den Aktionären von Anglo American 25,08 Pfund pro Aktie bot, wurde als zu gering erachtet, um Gespräche zu beginnen. BHP wird nun sein Angebot verbessern müssen, um Verhandlungen anzustoßen. Der in London gelistete Minenkonzern Anglo American bezeichnete das unerbetene Angebot, das diese Woche öffentlich …