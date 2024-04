Die Aktie von Evotec hat sich am Donnerstag nach dem massiven Einbruch zur Wochenmitte etwas stabilisiert. Zum Wochenschluss ging es zunächst nach unten, nachdem die Analysten der Deutschen Bank ihr Kursziel von 19,00 Euro auf 12,00 Euro reduziert haben. Das Rating lautet aber weiterhin "Buy". Die Aktie hat sich zuletzt leicht ins Plus vorgearbeitet.Evotec hatte am Mittwoch seinen Geschäftsausblick auf das laufende Jahr veröffentlicht und Anleger damit herb einttäuscht. Das Unternehmen plant derweil ...

