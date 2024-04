Auf der Hut: Schwarze Schafe erkennen und vermeidenIrgendwie ist die Photovoltaik-Branche schon eine ganz besondere Branche. In jedem anderen Handwerksbereich schauen Endkunden viel genauer hin, bevor sie einen Handwerker beauftragen. Da werden Referenzen vom vermeintlichen Anbieter eingeholt und darauf geachtet, dass es möglichst ein regionaler Anbieter mit entsprechender Kompetenz ist. Im Solarhandwerk gelten all diese Endscheidungskriterien für so manchen Kunden nicht. Vielfach steht der Preis im Vordergrund und so mancher unerfahrener Kunde fällt auf tolle Internetseiten und Werbungen herein. ...

