Paris / London - Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag wieder zugelegt und sich damit etwas von den Verlusten am Vortag erholt. Gute Zahlen der US-Technologieschwergewichte Alphabet und Meta stützten die Börsen vor dem Wochenende. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 gewann am späten Vormittag 0,69 Prozent auf 4972,91 Punkte. Der französische Cac 40 stieg um 0,35 Prozent auf 8044,75 Zähler und der britische FTSE 100 kletterte um 0,37 Prozent ...

