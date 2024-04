Die BYD-Aktie hat am heutigen Freitag an der Heimatbörse in Shenzhen um fünf Prozent zugelegt - und das ohne jede Neuigkeit. Damit wird sie für einen möglichen Einstieg deutlich interessanter. Allerdings könnten die Quartalszahlen am 29. April noch für zusätzliche Überraschungen sorgen.Mit dem heutigen Kurssprung befindet sich die BYD-Aktie nun in Schlagdistanz, um das März-Hoch bei 220,78 Yuan und höchstwahrscheinlich auch den GD200 bei aktuell 222,27 Yuan zu überwinden. Anschließend müsste nur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...