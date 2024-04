Zürich - Autobesitzer und -händler in der Schweiz haben in den ersten drei Monaten des Jahres 2024 mehr Fahrzeuge inseriert. Vor allem Elektroautos aus zweiter Hand wurden häufiger angeboten. Insgesamt nahm die Zahl der ausgeschriebenen Fahrzeuge um 5,4 Prozent auf total 330'000 zu, wie Autoscout24 am Freitag mitteilte. Das waren in einem Quartal so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie, wie es heisst. Davon waren 52'000 Neuwagen. Das Angebot ...

Den vollständigen Artikel lesen ...