FRANKFURT (Dow Jones)--Anlässlich der dritten Verhandlungsrunde für 70.000 Tarifbeschäftigte der Telekom am Montag und Dienstag hat die Gewerkschaft Verdi abermals zum Warnstreik aufgerufen. Bei den bundesweiten vollschichtigen Warnstreiks am Montag werden erstmals auch Beschäftigte der Deutschen Telekom Privatkunden-Vertrieb GmbH, der Deutschen Telekom Services Europe SE und der T-Systems International GmbH zur Unterstützung der Warnstreikmaßnahmen zu Solidaritätsstreiks aufgerufen, so die Gewerkschaft.

"Wir erwarten jetzt zur dritten Runde endlich ein verhandlungsfähiges Angebot", sagte Verdi-Verhandlungsführer Frank Sauerland. Dass die Arbeitgeber in der letzten Verhandlungsrunde den Weg in die inhaltliche Diskussion gefunden hätten, sei zu begrüßen. Das reiche aber noch nicht aus.

April 26, 2024

