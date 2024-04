Der Bull-Whip-Effect schwächt sich weiter ab und bringt eine Normalisierung der Auftragslage für Wacker Chemie im 1. Quartal. Der Vorstand will sich noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, was verständlich ist. Für die Börse zählt aber nur eines:Die Kunden bestellen wieder. Das war ein Schlüsselsatz in dem Bericht zum 1. Quartal bei Wacker Chemie (DE000WCH8881). Die Branche hatte in den vergangenen Jahren unter dem Bull-Whip-Effect gelitten, der durch die staatlichen Eingriffe in den Markt während der Pandemie ausgelöst wurde. ...

