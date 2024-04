EQS-News: Cherry SE / Schlagwort(e): Kapitalmarkttag/Quartalsergebnis

Analysten- und Investorentag der Cherry SE München, 26. April 2024 - Erfolgreicher Analysten- und Investorentag; vorläufige Zahlen zu Q1 2024 über eigener Prognose und Markterwartung; Ausblick für das laufende Jahr bekräftigt Die Cherry SE hat am 25. April 2024 ihren virtuellen Analysten- und Investorentag erfolgreich abgeschlossen. Mehr als 50 Analysten und Investoren aus Europa sowie den USA wurden vom CEO Oliver Kaltner, dem COO Dr. Udo Streller sowie dem Interim-CFO Volker Christ zur Lage des Unternehmens informiert. Dabei stellte das seit 2021 börsennotierte Unternehmen (ISIN: DE000A3CRRN9) die aktuellen Anpassungen seines Geschäftsmodells, den Umsetzungsstand des laufenden Restrukturierungsprogramms "Roadmap 2025" sowie seine wichtigsten Wachstumstreiber und Margenaussichten vor. Der Interim-CFO informierte zum vorläufigen Jahresabschluss 2023 sowie zum Verlauf des ersten Quartals 2024, das auf Basis vorläufiger Ergebnisse mit Umsatzerlösen von 30,3 Mio. Euro (+5,5 % gegenüber Q1 2023 und 4,4 % über der eigenen Prognose von 29,0 Mio. Euro) sowie einer bereinigten EBITDA-Marge von 2,8 % (+7,4 Prozentpunkte gegenüber Q1 2023 und 2,8 Prozentpunkte über der eigenen Prognose von 0 %) über den durchschnittlichen Analystenerwartungen von 28,3 Mio. Euro für den Umsatz und 1,3 % für die bereinigte EBITDA-Marge liegt. Der CEO bestätigte den positiven Ausblick für 2024 mit Umsatzerlösen in einer Bandbreite von 140 - 150 Mio. Euro und einer bereinigten EBITDA-Marge in einer Bandbreite von 7-8 %. Die Präsentation sowie das Replay der Webcast können unter https://ir.cherry.de/de/home/publications/presentations-webcasts abgerufen werden. Das Unternehmen wird seinen Geschäftsbericht 2023 und die endgültigen Ergebnisse des ersten Quartals 2024 am 22. Mai 2024 veröffentlichen. Die Jahreshauptversammlung der Cherry SE ist auf Mittwoch, den 24. Juli 2024 terminiert. Über Cherry Die Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9] ist ein weltweit tätiger Hersteller von High-End-Schaltern für mechanische Tastaturen und Computer-Eingabegeräten wie Tastaturen, Mäuse und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Gaming & E-Sports, Office & Hybrid Workplaces, Industry und den Healthcare-Bereich. Seit der Gründung im Jahr 1953 steht Cherry für innovative und qualitativ hochwertige Produkte, die speziell für die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse entwickelt werden. Cherry hat seinen operativen Hauptsitz in Auerbach in der Oberpfalz (Bayern) und beschäftigt Mitarbeiter in Produktionsstätten in Auerbach, Zhuhai (China) und Wien (Österreich) sowie in mehreren Vertriebsbüros in Auerbach, Pegnitz, München, Landskrona (Schweden), Paris, Kenosha (USA), Taipeh und Hongkong. Mehr Informationen im Internet unter: https://ir.cherry.de/de/ Kontakt Cherry SE Nicole Schillinger Investor Relations P: Rosental 7, c/o Mindspace, 80331 München T: +49 (0) 9643 2061 848 E: nicole.schillinger@cherry.de





