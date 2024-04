Am Freitag verzeichnet die Aktie von Siemens Energy einen Anstieg von rund drei Prozent. Damit bewegt sie sich nahe ihres Jahreshochs von 18,50 Euro. Rückenwind verleiht der am Vortag veröffentlichte Quartalsbericht der GE Vernova, dem Energiegeschäft des US-Konzerns General Electric. Analyst Ajay Patel von Goldman Sachs sieht in den Ergebnissen von GE Vernova positive Indikatoren für die Zukunftsaussichten ...

