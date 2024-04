Anfang Juni steht in Taipeh die Messe Computex an, bei der auch das Who is Who der Chipindustrie vertreten sein wird. Keynotes wird es unter anderem von AMD und Intel zu sehen geben. Konkurrent Nvidia will den beiden Unternehmen aber nicht einfach das Rampenlicht überlassen.Anzeige:Stattdessen will Nvidia (US67066G1040) bereits am 2. Juni über Neuheiten reden, wie das Fachmagazin "Computerbase" berichtet. AMD folgt erst einen Tag später und Intel lässt sich noch bis zum 4. Juni Zeit. Nvidia prescht also nach vorne und will ...

