Frankfurt - Der Euro hat am Freitag weiter über der Marke von 1,07 US-Dollar notiert. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0729 Dollar und damit in etwa so viel wie am Morgen. Zwischenzeitliche Gewinne wurden rasch abgegeben. Zum Franken notiert der Dollar ebenfalls kaum verändert bei 0,9122 nach 0,9130 Franken im Frühhandel. Der Euro bewegt sich zum Franken weiterhin unter der Marke von 0,98 Franken. Aktuell kostet der Euro 0,9788 nach 0,9796 ...

