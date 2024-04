Core Assets macht sich für nahenden Beginn der neuen Explorationssaison bereit

Anzeige / Werbung Der Beginn der nächsten Explorationsphase rückt näher. Core Assets mobilisiert bereits die Crew für die Erkundung des polymetallischen Silver Lime-Projekts. Die kanadische Core Assets (CSE CC / FSE 5RJ) hat 2023 bereits umfassende Explorationsarbeiten auf ihrem polymetallischen Silver Lime-Projekt durchgeführt und dabei große Erfolge erzielt. Mit gut gefüllten Kassen will die Gesellschaft von CEO Nick Rodway nun in wenigen Wochen die Explorationssaison 2024 einläuten. Erst kürzlich hat Core Assets dazu neue Fernerkundungsdaten und strukturelle Ergebnisse aus einer 3D-Magnetik-Inversion erworben, die derzeit mit den VTEM-Daten - einer geophysikalischen Untersuchungsmethode - aus dem Jahr 2021 durchgeführt wird. Das Team bereitet sich schon darauf vor, auf den Standort in Atlin zurückzukehren. Man kann also damit rechnen, dass in Kürze die konkreten Explorationsplanungen und neuen Interpretationen zu Silver Lime vorgelegt werden - und zwar im Zusammenspiel mit dem fortlaufend ergänzten und erneuerten 3D-Modell der geologischen Gegebenheiten. Erfolgreiche Exploration 2023 Im vergangenen Jahr hatte Core Assets 4.245 Meter an Explorationsbohrungen mit geringer Tiefe durchgeführt. Zusätzlich erfolgten eine hochauflösende geophysikalische 3D-DCIP-Untersuchung von 14,4 Linienkilometern über dem hochgradigen Pete's-Sulphide City-Gally Trend und schließlich und endlich wurden 89 Oberflächengesteinsproben auf dem ganzen CRD- (Carbonate Replacement Deposit) und Porphyr-Projekt Silver Lime entnommen. Als Beispiel für die erfolgreiche Exploration 2023 seien die bisher besten und längsten Bohrabschnitte angeführt, die von den Zielen Pete's und Gally stammen: - SLM23-028 (Pete's) erbrachte 6,40 Meter mit 159g/t Silber, 8,7% Blei, 7,7% Zink und 023% Kupfer ab einer Tiefe von gerade einmal 27,43 Metern. Darin enthalten waren auch 0,57 Meter mit 301g/t Silber, 11,5% Blei, 10,7% Zink und 0,31% Kupfer.

- SLM23-048 (Gally) stieß auf 8,00m mit 139g/t Ag, 3,5% Pb undZn sowie 0,18% Cu ab der Oberfläche, darunter 1,30m mit 845g/t Ag, 31,3% Pb und Zn sowie 1,10% Cu und 0,50m mit 1.030g/t Ag, 32,4% Pb und Zn sowie 1,16% Cu. Weitere Highlights bzw. eine kurze Zusammenfassung der vollständigen Explorationsaktivitäten stellt Core Assets Interessenten übrigens in einer aktuellen Pressemitteilung zur Verfügung Wir sind jedenfalls gespannt auf die neue Explorationssaison auf dem unserer Ansicht nach vielversprechenden Silver Lime-Projekt und werden die Leser von Goldinvest.de selbstverständlich auf dem Laufenden halten. Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

