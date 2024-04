EQS-Ad-hoc: Greencells GmbH / Schlagwort(e): Anleihe

Greencells GmbH plant vorzeitige Kündigung und Rückzahlung des besicherten Green Bonds 2020/2025 zu 102 % des Nennbetrags voraussichtlich noch im 2. Quartal 2024



26.04.2024 / 14:30 CET/CEST

Saarbrücken, 26. April 2024 - Die Geschäftsführung der Greencells GmbH plant, ihren besicherten 6,5 % Green Bond 2020/2025 (ISIN: DE000A289YQ5) mit einem ausstehenden Volumen von 45,1 Mio. Euro unter Einhaltung der Mindestkündigungsfrist von 30 Tagen gemäß den Anleihebedingungen voraussichtlich noch im 2. Quartal 2024 vorzeitig zu kündigen und zu 102 % des Nennbetrags (Wahl-Rückzahlungsbetrag (Call)) zuzüglich der bis dahin aufgelaufenen Zinsen zurückzuzahlen. Die Rückzahlung des Green Bonds soll aus Mitteln einer Bankfinanzierung erfolgen, welche die Greencells Energy NL B.V., eine Tochtergesellschaft der Greencells Group Holdings Ltd. von einem international tätigen Bankhaus aus Österreich erhalten und an die Greencells GmbH zwecks Rückführung der Anleihe und in Erfüllung von Verbindlichkeiten gegenüber der Greencells GmbH weiterleiten soll. Da die Auszahlung der Mittel noch unter verschiedenen aufschiebenden Bedingungen steht, die derzeit noch nicht allesamt erfüllt sind, wird das konkrete Datum für die vorzeitige Rückzahlung der ausstehenden Schuldverschreibungen erst im Rahmen einer voraussichtlich im 2. Quartal 2024 zu veröffentlichenden Kündigungserklärung bekanntgegeben. Die Kündigungserklärung wird gemäß den Anleihebedingungen auf der Webseite der Greencells GmbH ( www.greencells.com/de/ir/ ) veröffentlicht und zusätzlich im Bundesanzeiger bekanntgemacht werden.



