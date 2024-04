Gegenüber dem Familienunternehmer-Verband appelliert Bundeskanzler Olaf Scholz an den Mittelstand, positiver in die Zukunft zu denken.Laut dem Bundeskanzler sei die Situation längst nicht so negativ wie oft dargestellt. Dazu verwies er unter anderem auf das niedrigste Inflationsniveau der vergangenen drei Jahre. Zudem sieht er im Wachstumschancengesetz bereits eine große Hilfe für Unternehmen, kann sich allerdings auch noch weitergehende Unterstützung für die Wirtschaft vorstellen. Dahingehend hapere es noch an der nötigen Unterstützung der Länder. Die Präsidentin des Familienunternehmer-Verbandes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...