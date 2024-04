© Foto: ARK Invest/ Reed Young



In Frankfurt hat die umstrittene Wall-Street-Ikone den Launch von drei ETFs in Europa beworben. Es ging viel um Elon Musk, noch mehr um Tesla, ARKs Ausstieg bei Nvidia und um die Magnificent 6.Seit Sonntag ist die umstrittene Star-Investorin Cathie Wood in Frankfurt, um für die drei vor einer Woche in Deutschland gestarteten aktiven ETFs zu werben - einen europakonformen ARK Innovation Fund, sowie den ARK Genomic Revolution Fund und den speziell für Europa konzipierten ARK Intelligence & Robotics. Wood ist sehr offen und sympathisch. Der vorherige Termin habe etwas länger gedauert als geplant, entschuldigt sie sich bei den anwesenden Journalisten - der junge Investor beim vorherigen Termin …