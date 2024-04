ZSW und BDEW haben ermittelt, dass die Erneuerbaren-Anlagen neun Prozent mehr Strom erzeugt haben als noch im Vorjahresquartal. Die Windkraft an Land deckte allein mehr als ein Viertel des Strombedarfs in Deutschland. Die Photovoltaik kam auf sieben Prozent. Nach vorläufigen Berechnungen des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) und des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) haben die Erneuerbaren im ersten Quartal 2024 etwa 55,8 Prozent des Bruttostromverbrauchs in Deutschland gedeckt. Insgesamt sank die Erzeugung um 7,6 Prozent auf 136,5 ...

