Tecnotree, ein weltweit führender Anbieter digitaler Plattformen und Dienstleistungen für KI, 5G und Cloud-native Technologien, veröffentlichte heute seine Finanzergebnisse für das erste Quartal 2024 und verzeichnete mit einem Umsatzanstieg von 4,7 ein solides Wachstum. Das Unternehmen hat im ersten Quartal 2024 seine Dynamik beim Ausbau des weltweiten Vertriebs seiner digitalen Plattform beibehalten und zahlreiche AIML und digitale Transformationen bei wichtigen Kunden erfolgreich abgeschlossen, was zu einem deutlichen Umsatzanstieg führte. Das Umsatzwachstum wurde vor allem durch neue Geschäftsabschlüsse in der Region LATAM erzielt, während die Regionen EMEA und APAC weiterhin wachsende Märkte für die digitale Plattform darstellen.

Die wichtigsten Highlights der Q1-Finanzergebnisse:

Der Nettoumsatz stieg um 4,7 auf 16,3 (15,5) Millionen Euro.

Das operative Ergebnis stieg um 22,3 auf 4,4 (3,6) Millionen Euro.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,01 (0,01) Euro.

Das Auftragsbuch zum Ende des Berichtszeitraums verzeichnete einen Anstieg um 10,3 auf 74,8 (67,8) Millionen Euro.

Tecnotree konnte im ersten Quartal mehrere bedeutende Meilensteine erreichen. Das Unternehmen festigte seine Position als zuverlässiger Partner von Telekommunikationsanbietern für AIML-gestützte BSS-Lösungen, da es eine AIML-gestützte Partnerschaft für die digitale Transformation in Jordanien gewann und damit sein Angebot im Nahen Osten erweiterte. Außerdem sicherte sich Tecnotree den Auftrag von Nuh-Digital in Brasilien und steigerte damit die Zahl der MVNO-Gewinne in einem neuen Markt. Die Moments-Plattform von Tecnotree wurde von Global Hitss zur Verbesserung der E-Health-Dienste in Mexiko und Lateinamerika ausgewählt und verspricht optimierte Abläufe in der gesamten Wertschöpfungskette im Gesundheitswesen. Diese Initiative wurde auch durch die TMForum 2024 Excellence Awards gewürdigt, bei denen Tecnotree zu den Finalisten gehörte, was vor allem der Zusammenarbeit mit Globalhitss bei der Einführung des B2B2X-Gesundheitswesens in Mexiko unter Verwendung des ODA-Frameworks und der Beschleunigung der Netzwerkmonetarisierung zu verdanken war.

Padma Ravichander, CEO der Tecnotree Corporation, sagte: "Mit einem Umsatzwachstum auf 16,3 Millionen Euro war das erste Quartal ein gelungener Start ins Jahr 2024. Der Auftragsbestand von Tecnotree erhöhte sich auf 74,8 Millionen Euro und das Wachstum wurde von LATAM, dem Nahen Osten, Afrika und APAC unterstützt. Auch mit Blick auf die Zukunft wird Tecnotree weiterhin daran arbeiten, seine digitalen Produkte und Dienstleistungen Telekommunikationsbetreibern auf der ganzen Welt zur Verfügung zu stellen und sie bei ihrer digitalen Transformation zu unterstützen. Unser Ziel ist es, in den bestehenden Märkten zu expandieren und gleichzeitig neue Möglichkeiten in den USA, Europa, Ozeanien, dem asiatisch-pazifischen Raum und angrenzenden Regionen zu erkunden."

"Mit den Partnerschaften für Tecnotree Moments, die wir in LATAM mit Global Hitss für den Bereich E-Health eingehen, stärken wir unser Ökosystem und planen, das Geschäft für alle Beteiligten spürbar voranzutreiben."

Über Tecnotree

Tecnotree unterstützt seit 1978 über 90 Telekommunikationsanbieter auf der ganzen Welt bei der Schaffung digital vernetzter Gemeinschaften. Unser führendes, AIML-integriertes, 5G-fähiges digitales Business Support System (BSS) mit Multi-Cloud-Erweiterungsmöglichkeiten hat traditionelle Transformationsansätze auf den Prüfstand gestellt und Akzeptanz in zahlreichen aufstrebenden und etablierten Märkten gefunden, die derzeit mehr als 1 Milliarde Abonnenten unterstützen. Wandel und Transformation bilden das Fundament unserer DNA und treiben kontinuierliche Innovationen voran: Mit Tecnotree Moments bieten wir Telekommunikationsbetreibern und ihren Kunden erstklassige Erlebnisse und Monetarisierungsmöglichkeiten, die über Sprach- und Datenverbindungen hinausgehen und zusätzliche digitale Erlebnisse in den Bereichen Gesundheit, Bildung, finanzielle Integration und mehr ermöglichen. Tecnotree ist an der Helsinki Nasdaq notiert (TEM1V).

