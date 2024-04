EUR/USD trifft auf ein gewisses Angebot, während am Freitag einige USD-Käufe zu verzeichnen sind - Wetten, dass die Fed die Zinsen angesichts der hartnäckigen Inflation noch länger hochhalten wird, stützen den USD - Händler scheinen jedoch zu zögern und warten auf den US PCE Preisindex, um neue Impulse zu erhalten - Das Paar EUR/USD gibt am Freitag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...