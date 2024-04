EUR/JPY gewinnt am Freitag bei 167,20 angesichts des schwächeren JPY an Boden. - Die BoJ hat am Freitag die Zinssätze unverändert bei Null belassen. - EZB-Chef Nagel sagte, er würde eine Zinssenkung im Juni befürworten. - Die EUR/JPY-Paarung steigt am Freitag während des asiatischen Handels auf 167,20 und damit auf den höchsten Stand seit 2008. ...

