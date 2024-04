M1 Kliniken will eigene Aktien zurückkaufen: Der Berliner Klinikbetreiber kündigt am Freitag den Rückkauf von bis zu 1.000.000 eigener Aktien mit einem Gesamtvolumen von maximal 12,6 Millionen Euro an. "Das Rückkaufprogramm soll am 29.04.2024 starten und spätestens mit Ablauf des 25.04.2025 beendet sein", so M1 Kliniken.

