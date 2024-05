EQS-Ad-hoc: M1 Kliniken AG / Schlagwort(e): Dividende/Prognose

M1 Kliniken AG: Aufsichtsrat stellt Jahresabschluss 2023 fest. Dividendenvorschlag in Höhe von EUR 0,50 je Aktie



07.05.2024 / 16:28 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Berlin, 07.05.2024 - Der Aufsichtsrat der M1 Kliniken AG (ISIN:DE000A0STSQ8) hat in seiner heutigen Bilanzsitzung den vom Vorstand vorgelegten Jahresabschluss und den Konzernabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2023 gemäß §§ 171, 172 AktG gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 AktG festgestellt.



Aufsichtsrat und Vorstand haben heute beschlossen, der Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von EUR 0,50 je dividendenberechtigte Aktie vorzuschlagen.



Der Vorstand geht für das Geschäftsjahr 2024 von einem deutlichen Umsatz- und Ergebniswachstum aus. Im Segment Beauty rechnet er mit einem Umsatz von EUR 80 bis 90 Mio. (Geschäftsjahr 2023: EUR 70,8 Mio.) und einem Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) von EUR 18 bis 22 Mio. (Geschäftsjahr 2023: EUR 15,5 Mio.).



Der Geschäftsbericht 2023 der M1 Kliniken AG wird voraussichtlich am 23. Mai 2024 veröffentlicht.



Über M1 Kliniken AG

Die M1 Kliniken AG ist der führende vollintegrierte Anbieter schönheitsmedizinischer Gesundheitsdienstleistungen in Europa. Im ästhetischen und chirurgischen Bereich bietet die Unternehmensgruppe Produkte und Dienstleistungen mit höchsten Qualitätsstandards an. Unter der Marke "M1 Med Beauty" werden derzeit an 61 Fachzentren schönheitsmedizinische Behandlungen angeboten. Dabei zählt die M1-Schlossklinik für plastische und ästhetische Chirurgie in Berlin mit sechs Operationssälen und 35 Betten zu den größten und modernsten Einrichtungen dieser Art in Europa. Seit Ende 2018 treibt M1 die Internationalisierung voran und ist derzeit in zehn Ländern vertreten





Kontakt:

Attila Strauss (Co-CEO), Kilian Brenske (Co-CEO)

Corporate Communications

E-Mail: ir@m1-kliniken.de



Ende der Insiderinformation



07.05.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com