EUR/USD gab am Donnerstag nach, nachdem gemischte US-Daten die Märkte belasteten - Das US-BIP verlangsamte sich schneller als erwartet, aber die PCE-Inflationswerte warnen vor weiterhin hohen Preisen - Die Zahlen zum US PCE Preisindex werden am Freitag erwartet - EUR/USD schwankte am Donnerstag etwas und das Paar geht nach einem Hin und Her und ...

