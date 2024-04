Essen - Deutschlands letzter grosser Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof will 16 seiner 92 Filialen schliessen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Freitag aus Unternehmenskreisen. Details zu den betroffenen Standorten und zum Zeitplan will Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus am Samstag bekanntgeben. Von den rund 12'800 Menschen, die das Unternehmen beschäftigt, sollen 11'400 demnach ihren Job behalten. 1400 würden gehen müssen, hiess ...

Den vollständigen Artikel lesen ...