Comcast Corp (NASDAQ:CMCSA), ein führendes Medien- und Technologieunternehmen, verzeichnet trotz eines hart umkämpften Marktes weiterhin ein robustes Wachstum. Im ersten Quartal 2024 stieg der Umsatz des Konzerns leicht von 29,691 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal auf 30,058 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen konnte seinen Reingewinn im Vergleich zum Vorjahr knapp steigern, wobei dieser von 3,834 Milliarden US-Dollar auf 3,857 Milliarden US-Dollar kletterte. Weniger positiv gestaltete sich hingegen der Gesamtgewinn, welcher im Vorjahresvergleich von 4,547 Milliarden US-Dollar auf 3,429 Milliarden US-Dollar sank. Dies könnte auf externe Herausforderungen wie Währungsschwankungen und Marktvolatilität hinweisen. Trotz eines hohen Verschuldungsgrads von 96,6 Milliarden US-Dollar setzt das Unternehmen auf vielfältige Wachstumschancen durch Investitionen in Inhalte sowie Netzwerkinfrastruktur und hält an einer aggressiven Dividenden- und Rückkaufpolitik fest, was [...]

