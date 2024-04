Frankfurt - Der Kurs des Euro ist am Freitag nach US-Konjunkturdaten unter 1,07 US-Dollar gesunken. Am Nachmittag rutschte der Kurs bis auf 1,0688 US-Dollar, nachdem er um die Mittagszeit noch bei 1,0729 Dollar gestanden hatte. Auch zum Franken büsste der Euro etwas an Terrain ein. Das EUR/CHF-Paar wurde zuletzt bei 0,9767 gehandelt nach 0,9788 am Mittag. Das USD/CHF-Paar bewegte sich derweil leicht aufwärts auf 0,9138 von 0,9122. Preisdaten hatten ...

