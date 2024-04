© Foto: Andrej Sokolow/dpa



Der Aktienkurs von Nvidia ist am Freitag hochgeschnellt, nachdem Morgan Stanley zum Kauf der Aktie geraten und das Kursziel deutlich angehoben hat. Startet die nächste Rallye? Nvidia, der führende Hersteller von Grafikprozessoren für künstliche Intelligenz, steht laut Morgan Stanley Wealth Management vor weiteren signifikanten Kursgewinnen. In einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht hob der Vermögensverwalter hervor, dass er seine Position in Nvidia verstärkt hat und das Unternehmen derzeit mit "Übergewichten" bewertet. Seit Wochenbeginn konnte Nvidia mehr als 11 Prozent zulegen und damit einen Großteil der deftigen Verluste der Vorwoche von 14 Prozent wieder aufholen. Für den April …