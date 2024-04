Quartalszahlen von Microsoft, Alphabet, Meta, Snap, Tesla & Co. Blick auf DAX, Nasdaq, Gold & BTC

Anzeige / Werbung

Unser DAX pendelte sehr stark um die runde 18.000er-Marke herum. Nachdem die Woche stark begann, fiel der Index auch wieder unter dieses psychologische Level und markierte mit rund 17.800 Punkte am Donnerstag das Wochentief. Wirtschaftsdaten und Bilanzen aus den USA wurden verarbeitet und sorgten für schnelle Richtungswechsel. So erschienen am Donnerstag die weitaus schwächer als prognostizierten US-Daten zum Bruttoinlandsprodukt, welches in diesem Jahr nur noch bei 1,6 Prozent liegt.

Vor den letzten Handelsstunden der Woche notierten wir jedoch schon wieder in der Nähe der 18.100 und bewerten die heutigen unveränderten Daten zur Kerninflation der Konsumenten in den USA positiv.

Auf hohem Niveau befindet sich weiterhin der Goldpreis und lässt, adäquat zum Silberpreis, keine Schwäche zu. Jede Konsolidierung wird momentan gekauft. Dies gilt auch für den Bitcoin, der jedoch nach dem Halving in der Vorwoche deutlich an Volailität einbüßte.

Zunächst galt unser Blick dem wertvollsten Unternehmen an der Wall Street, der Microsoft Aktie. Hierbei wurden weitere Gewinne, vor allem im Cloud-Bereich und beim Ausbau der KI-Systeme, vermeldet. Es waren die besten Zahlen der Firmengeschichte, sodass in der Aktie auch das Allzeithoch optisch sehr nah ist.

