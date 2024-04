Alphabet war in den vergangenen Wochen und Monaten hinter anderen Tech-Konzernen kurstechnisch zurückgeblieben. Die gestern veröffentlichten Quartalszahlen schieben die Papiere jedoch mächtig an und katapultieren Alphabet damit fast an Nvidia vorbei. Auch eine Sorge hat sich bisher nicht bewahrheitet.Alphabet scheint mit seinen jüngsten Quartalsergebnissen die Sorge, dass die rasante Entwicklung bei der Künstlichen Intelligenz dem Geschäftsmodell schadet, mehr als zu entschärfen. Das Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...