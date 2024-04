Berlin - Vor dem FDP-Parteitag hat SPD-Chefin Saskia Esken die Liberalen davor gewarnt, Zweifel am Bestand der Ampelkoalition zu nähren. "Angesichts der gegenwärtigen internationalen Krisen widerspräche es staatspolitischer Verantwortung, die deutsche Position zu schwächen, indem man die Koalition infrage stellt", sagte Esken dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Samstagausgaben) auf die Frage nach der Positionierung der FDP.



"Wir haben noch einiges gemeinsam vor. Und man darf bei allen Differenzen nicht vergessen: Vieles wird ohne jeden Streit beschlossen und umgesetzt." Man habe "diese Koalition mit viel Mut geschlossen - und auch aus staatspolitischer Verantwortung", so Esken. "Die Idee war, dass sehr unterschiedliche Partner das Land genau dadurch voranbringen können, dass sie ihre unterschiedlichen Ideen zusammenfügen."



Die FDP kommt am Samstag zu einem zweitägigen Bundesparteitag zusammen. Liberale Spitzenpolitiker hatten immer wieder Distanz zur Ampelkoalition erkennen lassen.

