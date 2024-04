Pressemitteilung der hep global GmbH:

hep erhält ESG Transformation Award 2024Die hep global GmbH, der baden-württembergische Spezialist für Solarparks und Solarinvestments, wurde mit dem ESG Transformation Award 2024 ausgezeichnet. In der Kategorie "Impact Investing" belegte hep den 2. Platz und wurde damit für den Fonds "HEP - Solar Green Energy Impact Fund 1 GmbH & Co. geschlossene Investment KG"[1] sowie für ihr ESG-Konzept geehrt.

Mit dem "HEP - Solar Green Energy Impact Fund 1" - dem ersten offiziellen Klimaschutzfonds - will hep den nachhaltigen Wandel in der Finanzbranche maßgeblich mitgestalten. Der Fonds hat zum Ziel, Produktionskapazitäten zur Erzeugung regenerativer Energie aufzubauen und strebt eine Verringerung der CO2-Emissionen an. "Er dient als Leitfaden für das Ambitionsniveau all unserer Folgeprodukte", sagt Heiko Szczodrowski, CEO der HEP Kapitalverwaltung AG. "So bieten wir nun auch mit unserem exklusiven "HEP - Solar Club Deal 1"[2] vermögenden Privatpersonen, die sich als semiprofessionelle Anleger qualifizieren, Beteiligungsmöglichkeiten ähnlich wie für institutionelle Investoren. Wir freuen uns, dass unser Engagement durch den unabhängigen ...

