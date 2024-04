Kiel - Rückschlag für Holstein Kiel im Aufstiegskampf: Gegen den 1. FC Kaiserslautern war am Samstagmittag nur ein 1:3 drin.



Lauterns Daniel Hanslik brachte die Gäste in der 13. Minute in Führung, für Kiel konnte Alexander Bernhardsson in der 25. zunächst noch ausgleichen. Ein erneuter Treffer von Filip Kalos in der 45.+4 Minute brachte den FC noch vor dem Halbzeitpfiff erneut nach vorne, Marlon Ritter legte in der 83. Minute noch einen Treffer drauf.



Kiel rutscht mit der Heimpleite auf Rang zwei und könnte mit viel Pech an den letzten drei Spieltagen sogar noch bis auf Platz vier abrutschen - und den schon sicher geglaubten Aufstieg verpassen. Lautern dagegen bewegt sich vorerst aus der Abstiegszone und ist jetzt auf Rang 15.



Weitere Ergebnisse vom 31. Spieltag: Eintracht Braunschweig - Hamburger SV 0:4 und Paderborn - Elversberg 3:1.

