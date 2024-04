Jenoptik ISIN: DE000A2NB601 ist ein global agierender Technologie-Konzern, "zu den Schlüsselmärkten zählen vor allem die Halbleiterausrüstung und die Elektronikindustrie, Life Science und Medizintechnik sowie Smart Mobility." Die Aktie befindet sich im Abwärtstrend und hat in den letzten Wochen rund 20 Prozent an Wert verloren. Nach einem Jahrestief am Freitag der Vorwoche hat man eine Gegenreaktion gesehen und das könnte die Basis für den Wiederaufstieg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...