Gerade als es so aussah, also ob der Sartorius-Kurs ISIN: DE0007165631 weiter abstürzen würde, kamen am Dienstag die Käufer zum Vorschein und retteten den Labor- und Pharmazulieferer. Das Blatt wendete sich und die Aktie stieg nach einem Tief am Montag bei 264,90 Euro auf bis zu 297,10 Euro am Mittwoch an. Die psychologisch wichtige Marke von 300,00 Euro konnte aber nicht zurückerobert werden, dazu fehlt den Bullen derzeit offenkundig die Kraft. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...