Die europäische Aprikosenernte wird sich in diesem Jahr auf 523.986 Tonnen belaufen, so die Prognosen, die Europêche letzte Woche im Rahmen der Medfel-Messe, in Perpignan, Frankreich, veröffentlicht hat, berichtet FyH.es. Bildquelle: Pixabay Diesen zufolge bleibt die europäische Ernte im Vergleich zu 2023 stabil, obwohl diese fast 524.000 Tonnen einen leichten Anstieg im...

