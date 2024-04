Die peruanischen Agrarexporte beliefen sich in dem Zeitraum Januar bis Februar 2024 auf insgesamt 1.787 Millionen USD, was einem Wachstum von 11 % gegenüber den 1.610 Millionen USD in dem gleichen Zeitraum des Vorjahres entspricht, wie Agraria.pe berichtet. Dies stützt sich auf Daten der Peruanischen Außenhandelsgesellschaft (Comex Peru). Bildquelle: Pixabay Was die Hauptziele...

Den vollständigen Artikel lesen ...