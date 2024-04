Der Starnberger Alnatura Super Natur Markt in der Gautinger Straße hat die beste Obst- und Gemüseabteilung Deutschlands. Dafür wurde der Markt am 25. April in Baden-Baden im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung mit dem "Deutschen Fruchtpreis" in der Kategorie Bio-Märkte ausgezeichnet. Der renommierte Branchenpreis steht unter der Schirmherrschaft des...

