Brasilien ist auf dem Weg, die Marke von 2 Milliarden USD an exportierten Früchten pro Jahr zu erreichen. Die Schätzung wurde von dem Präsidenten des Brasilianischen Verbandes der Exporteure von Obst und Folgeprodukten (Abrafrutas), Guilherme Coelho, während der Messe Fruit Attraction gemacht, die kürzlich zum ersten Mal in Brasilien, in São Paulo (SP) stattfand....

Den vollständigen Artikel lesen ...