Hamburg, 29. April 2024. Die Nordex Group baut ihre Aktivitäten in den USA aus und hat Manav Sharma mit Wirkung zum 1. Juni 2024 zum CEO des Nordamerika-Geschäfts ernannt. Herr Sharma verfügt über eine langjährige Erfahrung von 16 Jahren in der Branche und war bereits in verschiedenen Senior-Management-Positionen tätig, bevor er zu Nordex kam. Vor seiner jetzigen Tätigkeit als Chief Transformation Officer der Nordex Group hat er in seiner Position als Chief Operations Officer (COO) weltweit das operative Geschäft des Unternehmens verantwortet. John McComas, der seit April 2021 die Aktivitäten in der Region Nordamerika leitet, wird die neu geschaffene Position des COO North America übernehmen. In seiner neuen Funktion ist Manav Sharma für den Ausbau des US-Geschäfts der Nordex Group zuständig: Im März gab das Unternehmen bekannt, dass es derzeit an der Markteinführung einer neuen Windenergieanlage arbeitet, die speziell auf die Anforderungen des amerikanischen Marktes zugeschnitten ist. Bereits Mitte dieses Jahres will das Unternehmen eine Turbinenvariante mit einem optimierten Kapazitätsfaktor für US-Projektbedingungen vorstellen, die den Ertrag bei Projekten mit begrenzter Netzkapazität erheblich steigern soll. Ein zweites Schlüsselelement der Wachstumsstrategie des Unternehmens in den USA ist die Ausweitung der lokalen Lieferketten, um sicherzustellen, dass die US-Kunden auch weiterhin von Credits für lokale Produktion profitieren können. Dies wird es dem Konzern ermöglichen, von dem für die kommenden Jahre erwarteten wachsenden Marktvolumen zu profitieren. "Nachdem wir unsere Marktposition in Europa gestärkt haben, werden wir uns nun verstärkt um den nordamerikanischen Teil unseres Geschäfts kümmern", erklärt José Luis Blanco, CEO der Nordex Group. "Die Ernennung von Manav Sharma, einem sehr erfahrenen und geschätzten Kollegen in unserem globalen Executive Management Team, spiegelt die strategische Bedeutung wider, die Nordamerika für uns hat. Mit der Einführung der US-Turbinenvariante und der von ihm und seinem Team ebenfalls vorangetriebenen Transformation der Lieferketten sind wir gut aufgestellt, um vom erwarteten Wachstum sowohl auf dem US-amerikanischen als auch auf dem kanadischen Markt zu profitieren. Die Nordex Group im Profil Die Gruppe hat in ihrer Unternehmensgeschichte bislang insgesamt rund 50 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2023 einen Konzernumsatz von rund EUR 6,5 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 10.000 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, USA (aktuell nicht aktiv) und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 6 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Ansprechpartner für Presse:

Nordex SE

Felix Losada

Telefon: +49 (0) 40 30030 1141

E-Mail: flosada@nordex-online.com Ansprechpartner für Investoren:

Nordex SE

Felix Zander

Telefon: +49 (0) 152 0902 4029

E-Mail: fzander@nordex-online.com



