NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung der Papiere des Börsenrückkehrers Douglas bei einem Kursziel von 28 Euro mit "Buy" aufgenommen. Die Düsseldorfer seien über alle Kanäle Europas führender Einzelhändler für Premium-Schönheitspflege, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Montag vorliegenden Studie. Dieser Markt wachse. Der Experte traut Douglas bis 2027 ein Wachstum von im Schnitt 7 Prozent pro Jahr zu./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2024 / 10:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2024 / 19:01 / ET

