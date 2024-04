The following instruments on XETRA do have their first trading 29.04.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 29.04.2024Aktien1 CA1376392090 Canlan Ice Sports Corp.2 US72203T1007 PIMCO Access Income Fund3 DE000A4BGGQ8 ENCAVIS AG z.VerkAnleihen1 FR001400PU76 Caisse des Dépôts et Consignations2 US45906M5H07 International Bank for Reconstruction and Development3 USU90984AF98 Vail Resorts Inc.4 XS2801451571 Bank of Cyprus PCL5 XS2800653581 CA Auto Bank S.p.A.6 XS2775056067 Leasys S.p.A.7 NO0013219642 Global Agrajes S.L.8 NO0013219477 Global Agrajes S.L.9 USG35906AA76 Flutter Treasury DAC10 US36262GAG64 GXO Logistics Inc.11 US36262GAF81 GXO Logistics Inc.12 XS2810168737 OCP S.A.13 XS2810168810 OCP S.A.14 XS2810875760 Saxo Bank A/S15 XS2811962195 Werfen S.A.16 XS2812617111 Nationwide Building Society17 DE000CZ45YL0 Commerzbank AG18 DE000RLP1486 Rheinland-Pfalz, Land