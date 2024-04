Die Aktie der Parfümeriekette Douglas läuft im frühen Handel am Montag wie am Schnürchen nach oben. Auftrieb verleiht, dass drei Analysten die Aktie neu in ihre Bewertung aufgenommen haben. Die UBS hat Douglas bei einem Kursziel von 26,50 Euro mit "Buy" eingestuft. Analyst Sreedhar Mahamkali hob hervor, dass Douglas Europas Spitzenreiter im Handel mit Premium-Schönheitsprodukten über alle Vertriebskanäle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...