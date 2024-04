Europas wertvollstes börsennotiertes Unternehmen öffnet am Donnerstag in dieser Handelswoche (02. Mai) seine Bücher zum ersten Quartal. DER AKTIONÄR zeigt auf, was die Analysten im Durchschnitt vom dänischen Diabetes-Spezialisten Novo Nordisk erwarten und erklärt, warum die Chancen einer Rallyfortsetzung gut stehen.Im Schnitt erwarten die Experten Erlöse in Höhe von 63,7 Milliarden Dänische Kronen (umgerechnet 8,55 Milliarden Euro) und ein EBIT in Höhe von 26,8 Milliarden Kronen (3,87 Milliarden ...

